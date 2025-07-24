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Київщина впроваджує диференційований сигнал повітряної тривоги: що це означає

Київ • УНН

 • 4426 перегляди

У Київській області запроваджено диференційований сигнал повітряної тривоги, що оголошуватиметься лише в районах з реальною загрозою. Нова система, протестована з Повітряними силами та ДСНС, забезпечує адресне оповіщення для підтримки бізнесу та навчання.

Київщина впроваджує диференційований сигнал повітряної тривоги: що це означає

У Київській області відтепер буде диференційований сигнал повітряної тривоги - оголошуватиметься лише в районах з реальною загрозою, повідомив у четвер голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.

Відсьогодні сигнал повітряної тривоги в Київській області диференційований. Це означає, що повітряна тривога оголошуватиметься лише в тих районах, де є реальна загроза

- написав Калашник.

Деталі

Наприклад, з його слів, у разі фіксації ворожих цілей сигнал надходитиме лише в частину області, що перебуває під безпосередньою загрозою, а не по всій Київщині. "Таку систему ми протестували сьогодні вночі спільно з Повітряними силами та ДСНС. Система відпрацювала надійно й без збоїв", - зазначив голова ОВА.

"Ми продовжуємо модернізацію всієї регіональної системи оповіщення", - зауважив він.

Калашник вказав, що нова архітектура включає: сучасне обладнання; цифрові канали зв’язку; резервне живлення, що забезпечує автономну роботу навіть під час відключень. 

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна
Київська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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