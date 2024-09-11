Киевская область подверглась ночной вражеской атаке дронов: отработала ПВО, обломки упали вне населенных пунктов
Киев • УНН
Ночью российские войска атаковали Киевскую область ударными дронами. Силы ПВО уничтожили все вражеские цели, не допустив попаданий в объекты инфраструктуры. Пострадавших нет.
Киевскую область ночью атаковали российские войска ударными дронами. Силы ПВО уничтожили вражеские цели, не допустив попаданий в объекты инфраструктуры, пострадавших нет, сообщил в среду глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.
Ночью враг в очередной раз атаковал нашу область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели были уничтожены. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет
По его словам, "падение обломков сбитых целей зафиксировано за пределами населенных пунктов".
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