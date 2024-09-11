Київщина зазнала нічної ворожої атаки дронів: відпрацювала ППО, уламки впали поза населеними пунктами
Київ • УНН
Вночі російські війська атакували Київську область ударними дронами. Сили ППО знищили всі ворожі цілі, не допустивши влучань в об'єкти інфраструктури. Постраждалих немає.
Київську область уночі атакували російські війська ударними дронами. Сили ППО знищили ворожі цілі, не допустивши влучань в об'єкти інфраструктури, постраждалих немає, повідомив у середу голова Київської ОВА Руслан Кравченко, пише УНН.
Вночі ворог вкотре атакував нашу область ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі було знищено. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих немає
З його слів, "падіння уламків збитих цілей зафіксовано поза межами населених пунктів".
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