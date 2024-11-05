Киевская область пережила 10-часовую тревогу из-за атаки рф дронами: что известно о последствиях
Киев • УНН
В течение 10 часов враг атаковал Киевскую область беспилотниками. Силы ПВО уничтожили все цели, повреждены только окна одного частного дома.
Киевскую область российские войска ночью в очередной раз атаковали беспилотниками, воздушная тревога длилась почти 10 часов, работали силы ПВО, из-за атаки рф повреждены только окна частного дома, сообщил во вторник глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, пишет УНН.
Детали
"Враг не прекращает ночные массированные атаки Киевщины дронами. Тревога продолжалась почти 10 часов", - написал Кравченко.
По его словам, в регионе активно работали силы ПВО. "Вражеские цели уничтожены", - сообщил он.
"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. Известно, что в одном из районов в результате падения обломков сбитых вражеских целей повреждены окна частного дома", - отметил Кравченко.
Оперативные службы, по его словам, работают над фиксацией последствий атаки на Киевщину.
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