Киевская область ночью подверглась вражеской атаке дронов: есть сбитые цели, были пожары вне населенных пунктов

Киевская область ночью подверглась вражеской атаке дронов, есть сбитые цели, были пожары от обломков, они ликвидированы, жертв и разрушений нет, сообщил в Facebook в понедельник глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.

Ночью Киевщина была атакована вражескими ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет. В двух районах области в результате падения обломков сбитых целей за пределами населенных пунктов произошли возгорания травяного настила и лесной подстилки. Пожары ликвидированы - сообщил Кравченко.

Оперативные группы, по его словам, продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.

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