Киевская область ночью подверглась вражеской атаке дронов: есть сбитые цели, были пожары вне населенных пунктов
Киев • УНН
Ночью силы ПВО отбили атаку вражеских дронов на Киевскую область. Сбито несколько целей, пожары от обломков ликвидированы, жертв и разрушений нет.
Киевская область ночью подверглась вражеской атаке дронов, есть сбитые цели, были пожары от обломков, они ликвидированы, жертв и разрушений нет, сообщил в Facebook в понедельник глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.
Ночью Киевщина была атакована вражескими ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет. В двух районах области в результате падения обломков сбитых целей за пределами населенных пунктов произошли возгорания травяного настила и лесной подстилки. Пожары ликвидированы
Оперативные группы, по его словам, продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.
Над Україною вночі збили 6 "шахедів" та дві ракети9 сентября 2024, 05:25 • 17544 просмотра