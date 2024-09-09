Над Украиной ночью сбили 6 "шахедов" и две ракеты

В небе над Украиной ночью сбито шесть ударных дронов типа "Shahed" и две ракеты Х-59/69 из 8 и трех запущенных российскими войсками соответственно, два вражеских беспилотника вероятно упали, одна вражеская ракета не достигла своей цели, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

В ночь на 9 сентября, как указано, противник атаковал тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской обл. в рф и оккупированной Донетчины и 8-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (район пусков: Курск - рф).

В результате противовоздушного боя сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 6 ударных БпЛА типа "Shahed". Два вражеских беспилотника локационно потеряны на территории Украины (вероятно, упали под воздействием средств РЭБ). Также, в результате активного противодействия, одна из ракет Х-59/69 не достигла своей цели - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

Противовоздушная оборона, как отмечается, работала в Киевской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях.

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