Над Україною вночі збили 6 "шахедів" та дві ракети

У небі над Україною вночі збито шість ударних дронів типу "Shahed" та дві ракети Х-59/69 з 8 та трьох запущених російськими військами відповідно, два ворожі безпілотники ймовірно впали, одна ворожа ракета не досягла своєї цілі, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

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У ніч на 9 вересня, як вказано, противник атакував трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської обл. у рф та окупованої Донеччини та 8-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (район пусків: Курськ – рф).

У результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 6 ударних БпЛА типу "Shahed". Два ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України (імовірно, упали під впливом засобів РЕБ). Також, внаслідок активної протидії, одна із ракет Х-59/69 не досягла своєї цілі - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.

Протиповітряна оборона, як зазначається, працювала у Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.

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