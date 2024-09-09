Київ відбив п'яту повітряну атаку у вересні: всі дрони знищено
Київ • УНН
У ніч на 9 вересня Київ зазнав п'ятої повітряної атаки цього місяця. Ворог використав ударні безпілотники "Shahed", але всі загрози були знищені системами ППО на підступах до міста.
Київ зазнав п’ятої повітряної атаки з початку вересня. Про це повідомляє начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.
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У ніч з 8 на 9 вересня Київ зазнав п’ятої повітряної атаки цього місяця. Ворожа армія знову використала ударні безпілотники, ймовірно типу "Shahed", запущені з території курської області. Атака відбулася після опівночі і була здійснена кількома хвилями.
Повітряна тривога у столиці тривала понад годину. Завдяки злагодженим діям систем протиповітряної оборони всі загрози, що надходили з боку ударних дронів, були знищені на підступах до міста. Точна кількість та тип дронів буде озвучена Повітряними Силами України.
Попередньо повідомляється, що внаслідок атаки в Києві немає руйнувань і постраждалих.
Нагадаємо
Раніше цієї ночі було поінформовано, що в Києві через ворожі БпЛА працює ППО.
У Києві працює ППО через рух ворожих БпЛА09.09.24, 00:45 • 56823 перегляди