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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев отразил пятую воздушную атаку в сентябре: все дроны уничтожены

Киев отразил пятую воздушную атаку в сентябре: все дроны уничтожены

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 03:17  •  4181 просмотра

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В ночь на 9 сентября Киев подвергся пятой воздушной атаке в этом месяце. Враг использовал ударные беспилотники «Shahed», но все угрозы были уничтожены системами ПВО на подступах к городу.

Киев подвергся пятой воздушной атаке с начала сентября. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

В ночь с 8 на 9 сентября Киев подвергся пятой воздушной атаке в этом месяце. Вражеская армия снова использовала ударные беспилотники, вероятно типа "Shahed", запущенные с территории курской области. Атака произошла после полуночи и была осуществлена несколькими волнами.

Воздушная тревога в столице продолжалась более часа. Благодаря слаженным действиям систем противовоздушной обороны все угрозы, поступавшие со стороны ударных дронов, были уничтожены на подступах к городу. Точное количество и тип дронов будет озвучено Воздушными Силами Украины.

Предварительно сообщается, что в результате атаки в Киеве нет разрушений и пострадавших.

Напомним

Ранее этой ночью было проинформировано, что в Киеве из-за вражеских БпЛА работает ПВО.

У Києві працює ППО через рух ворожих БпЛА8 сентября 2024, 21:45 • 20234 просмотра

Юлия Котвицкая

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