Київщина вночі зазнала ворожої атаки дронів: є збиті цілі, були пожежі поза населеними пунктами
Київ • УНН
Вночі сили ППО відбили атаку ворожих дронів на Київську область. Збито кілька цілей, пожежі від уламків ліквідовано, жертв і руйнувань немає.
Київська область уночі зазнала ворожої атаки дронів, є збиті цілі, були пожежі від уламків, їх ліквідовано, жертв і руйнувань немає, повідомив у Facebook у понеділок голова Київської ОВА Руслан Кравченко, пише УНН.
Уночі Київщина була атакована ворожими ударними дронами. У регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Потерпілих серед населення немає. У двох районах області внаслідок падіння уламків збитих цілей поза межами населених пунктів сталися загорання травʼяного настилу та лісової підстилки. Пожежі ліквідовані
Оперативні групи, з його слів, продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.
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