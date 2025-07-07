Киевлянин получил подозрение за запуск фейерверка с балкона в нетрезвом состоянии: объяснял семейным праздником

$41.730.01
49.120.05
ukenru
В Минюсте ответили, хватает ли военнопленных РФ для обменов и назвали количество лагерей
Эксклюзив
11:23 • 3411 просмотра
В Минюсте ответили, хватает ли военнопленных РФ для обменов и назвали количество лагерей
08:27 • 16356 просмотра
Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска
Эксклюзив
07:42 • 35818 просмотра
Демографический коллапс: как падение рождаемости подрывает экономику Украины - комментарий эксперта
Эксклюзив
07:09 • 66956 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
7 июля, 03:41 • 39036 просмотра
Украину накроет аномальная жара до +36 градусов
Эксклюзив
6 июля, 12:18 • 68510 просмотра
Атака на ТЦК в Кременчуге: спикер командования Сухопутных войск сообщил, есть ли пострадавшие
Эксклюзив
6 июля, 08:52 • 132763 просмотра
В Одесской области на стройке погиб нелегал
Эксклюзив
6 июля, 06:37 • 129691 просмотра
Как переход Урана в Близнецы повлияет на знаки Зодиака: астропрогноз на 7–13 июля
5 июля, 17:41 • 245074 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни
Эксклюзив
4 июля, 15:30 • 393288 просмотра
Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+33°
3.3м/с
32%
745мм
Популярные новости
"Он слетел с катушек, это смешно": Трамп публично посмеялся над Маском и высмеял его новую политическую партию7 июля, 03:03 • 44964 просмотра
Число пострадавших от атаки дронов в Харькове возросло до 13 человек7 июля, 03:46 • 48006 просмотра
В Харькове уже 20 пострадавших в результате утренней российской атаки7 июля, 04:27 • 37751 просмотра
В Харькове уже 27 пострадавших от утренней атаки рф: показали последствия7 июля, 05:19 • 35422 просмотра
В Техасе число погибших в результате мощного наводнения достигло 82 человек: в регион введена Национальная гвардия06:56 • 58271 просмотра
публикации
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
Эксклюзив
07:09 • 67003 просмотра
В Техасе число погибших в результате мощного наводнения достигло 82 человек: в регион введена Национальная гвардия06:56 • 59247 просмотра
Сезон арбузов: когда ягоды становятся безопасными и максимально полезными
Эксклюзив
5 июля, 07:00 • 179453 просмотра
Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется
Эксклюзив
4 июля, 15:30 • 393311 просмотра
Конкурс АРМА с "риском": кто будет отвечать за передачу ТРЦ "Гулливер" компании с российским следом
Эксклюзив
4 июля, 14:07 • 402251 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Запорожье
Харьков
Соединённые Штаты
Крым
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"08:59 • 15066 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 245081 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 92314 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 212413 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 237698 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Хранитель
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Ракетная система С-300
Ракетная система С-400

Киевлянин получил подозрение за запуск фейерверка с балкона в нетрезвом состоянии: объяснял семейным праздником

Киев • УНН

 • 168 просмотра

В Днепровском районе столицы задержали 43-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения запустил фейерверк с балкона. Ему грозит до 5 лет ограничения свободы за хулиганство.

Киевлянин получил подозрение за запуск фейерверка с балкона в нетрезвом состоянии: объяснял семейным праздником

Жителю Киева сообщили о подозрении в хулиганстве за запуск фейерверка с балкона, сообщили в ГУНП в столице в Telegram, пишет УНН.

Полицейские задержали мужчину, который запустил фейерверк в Днепровском районе столицы. 43-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, запустил пиротехническое средство прямо с балкона многоэтажки на проспекте Воскресенском

- сообщили в полиции.

Отмечается, что во время освидетельствования прибор "Драгер" показал 3,11 промилле в крови нарушителя. "Свои действия он объяснил тем, что таким образом хотел отпраздновать семейный праздник", - указали в полиции.

С места происшествия правоохранители, как указано, изъяли использованную пусковую установку, а киевлянину сообщили о подозрении в хулиганстве. Ему грозит до 5 лет ограничения свободы.

В Полтаве мужчина устроил ночной фейерверк: его нашла полиция08.02.25, 14:35 • 35993 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9