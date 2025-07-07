Киевлянин получил подозрение за запуск фейерверка с балкона в нетрезвом состоянии: объяснял семейным праздником

Жителю Киева сообщили о подозрении в хулиганстве за запуск фейерверка с балкона, сообщили в ГУНП в столице в Telegram, пишет УНН.

Полицейские задержали мужчину, который запустил фейерверк в Днепровском районе столицы. 43-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, запустил пиротехническое средство прямо с балкона многоэтажки на проспекте Воскресенском - сообщили в полиции.

Отмечается, что во время освидетельствования прибор "Драгер" показал 3,11 промилле в крови нарушителя. "Свои действия он объяснил тем, что таким образом хотел отпраздновать семейный праздник", - указали в полиции.

С места происшествия правоохранители, как указано, изъяли использованную пусковую установку, а киевлянину сообщили о подозрении в хулиганстве. Ему грозит до 5 лет ограничения свободы.

В Полтаве мужчина устроил ночной фейерверк: его нашла полиция