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Киянин отримав підозру за запуск напідпитку феєрверка з балкона: пояснював сімейним святом

Київ • УНН

 • 324 перегляди

У Дніпровському районі столиці затримали 43-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння запустив феєрверк з балкона. Йому загрожує до 5 років обмеження волі за хуліганство.

Киянин отримав підозру за запуск напідпитку феєрверка з балкона: пояснював сімейним святом

Жителю Києва повідомили про підозру у хуліганстві за запуск феєрверка з балкона, повідомили у ГУНП у столиці у Telegram, пише УНН.

Поліцейські затримали чоловіка, який запустив феєрверк у Дніпровському районі столиці. 43-річний місцевий мешканець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, запустив піротехнічний засіб просто з балкону багатоповерхівки на проспекті Воскресенському

- повідомили у поліції.

Зазначається, що під час освідування прилад "Драгер" показав 3,11 проміле в крові порушника. "Свої дії він пояснив тим, що таким чином хотів відсвяткувати сімейне свято", - вказали у поліції.

З місця події правоохоронці, як вказано, вилучили використану пускову установку, а киянину повідомили про підозру у хуліганстві. Йому загрожує до 5 років обмеження волі. 

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Київ
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