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У Полтаві чоловік влаштував нічний феєрверк: його знайшла поліція

У Полтаві чоловік влаштував нічний феєрверк: його знайшла поліція

Київ • УНН

 • 35914 перегляди

32-річний полтавчанин запустив феєрверки о 2:30 ночі, святкуючи день народження. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство" та склала адмінпротокол.

У Полтаві вночі запускали феєрверки, поліція встановила особу порушника, повідомили у суботу у ГУНП в Полтавській області, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався 8 лютого близько 2:30 у провулку Нестора Городовенка в Полтаві. Правоохоронці оперативно встановили особу, причетну до події.

Порушником виявився 32-річний місцевий житель. За його словами, він вирішив таким чином відзначити свій день народження.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру. 

Окрім цього, поліцейські склали на порушника адміністративний протокол за порушення порядку використання піротехнічних засобів (ч. 1 ст. 195-6 КУпАП).

В Одесі запустили феєрверки під час повітряної тривоги: поліція шукає винних31.01.25, 22:18 • 38843 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
ukrainaУкраїна
poltavaПолтава

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