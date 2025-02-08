У Полтаві чоловік влаштував нічний феєрверк: його знайшла поліція
Київ • УНН
32-річний полтавчанин запустив феєрверки о 2:30 ночі, святкуючи день народження. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство" та склала адмінпротокол.
У Полтаві вночі запускали феєрверки, поліція встановила особу порушника, повідомили у суботу у ГУНП в Полтавській області, пише УНН.
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Інцидент стався 8 лютого близько 2:30 у провулку Нестора Городовенка в Полтаві. Правоохоронці оперативно встановили особу, причетну до події.
Порушником виявився 32-річний місцевий житель. За його словами, він вирішив таким чином відзначити свій день народження.
Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру.
Окрім цього, поліцейські склали на порушника адміністративний протокол за порушення порядку використання піротехнічних засобів (ч. 1 ст. 195-6 КУпАП).
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