У Полтаві чоловік влаштував нічний феєрверк: його знайшла поліція

У Полтаві вночі запускали феєрверки, поліція встановила особу порушника, повідомили у суботу у ГУНП в Полтавській області, пише УНН.

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Інцидент стався 8 лютого близько 2:30 у провулку Нестора Городовенка в Полтаві. Правоохоронці оперативно встановили особу, причетну до події.

Порушником виявився 32-річний місцевий житель. За його словами, він вирішив таким чином відзначити свій день народження.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру.

Окрім цього, поліцейські склали на порушника адміністративний протокол за порушення порядку використання піротехнічних засобів (ч. 1 ст. 195-6 КУпАП).

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