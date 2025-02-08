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10:52 • 38886 просмотра

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом

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7 февраля, 21:01 • 110714 просмотра

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7 февраля, 18:07 • 118902 просмотра

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7 февраля, 16:05 • 123323 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Полтаве мужчина устроил ночной фейерверк: его нашла полиция

В Полтаве мужчина устроил ночной фейерверк: его нашла полиция

Киев  •  УНН

 • 6598 просмотра

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32-летний полтавчанин запустил фейерверки в 2:30 ночи, празднуя день рождения. Полиция открыла уголовное производство по статье «Хулиганство» и составила админпротокол.

В Полтаве ночью запускали фейерверки, полиция установила личность нарушителя, сообщили в субботу в ГУНП в Полтавской области, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел 8 февраля около 2:30 в переулке Нестора Городовенко в Полтаве. Правоохранители оперативно установили лицо, причастное к происшествию.

Нарушителем оказался 32-летний местный житель. По его словам, он решил таким образом отметить свой день рождения.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении. 

Кроме этого, полицейские составили на нарушителя административный протокол за нарушение порядка использования пиротехнических средств (ч. 1 ст. 195-6 КУоАП).

В Одессе запустили фейерверки во время воздушной тревоги: полиция ищет виновных31.01.25, 22:18 • 38404 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
ukrainaУкраина
poltavaПолтава

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