В Полтаве мужчина устроил ночной фейерверк: его нашла полиция
Киев • УНН
32-летний полтавчанин запустил фейерверки в 2:30 ночи, празднуя день рождения. Полиция открыла уголовное производство по статье «Хулиганство» и составила админпротокол.
В Полтаве ночью запускали фейерверки, полиция установила личность нарушителя, сообщили в субботу в ГУНП в Полтавской области, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошел 8 февраля около 2:30 в переулке Нестора Городовенко в Полтаве. Правоохранители оперативно установили лицо, причастное к происшествию.
Нарушителем оказался 32-летний местный житель. По его словам, он решил таким образом отметить свой день рождения.
Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении.
Кроме этого, полицейские составили на нарушителя административный протокол за нарушение порядка использования пиротехнических средств (ч. 1 ст. 195-6 КУоАП).
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