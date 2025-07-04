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Киевлянам вернули свет после ночной атаки рф

Киев • УНН

 • 177 просмотра

После ночной атаки беспилотников в Киеве было повреждено оборудование ДТЭК и разрушены две трансформаторные подстанции. Энергетики подключили все дома к резервным схемам питания, вернув свет всем семьям.

Киевлянам вернули свет после ночной атаки рф

В результате ночной атаки рф в Киеве было повреждено оборудование ДТЭК и уничтожены две трансформаторные подстанции. Энергетики подключили все дома к резервным источникам питания, восстановив электроснабжение для всех жителей. Об этом сообщает пресс-служба энергетической компании, пишет УНН.

Во время массированной атаки беспилотников было повреждено оборудование ДТЭК и разрушены две трансформаторные подстанции

- говорится в сообщении.

Энергетики подключили все дома к резервным схемам питания. Сейчас все семьи снова со светом.

Продолжаются работы по восстановлению оборудования.

Напомним

В Киеве в результате ночной атаки РФ 3-4 июля зафиксировано 26 пострадавших, включая 10-летнюю девочку с травмой ноги. Повреждены жилые дома, учебные заведения, медицинское учреждение и инфраструктура в нескольких районах столицы.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКиев
ДТЭК
Киев
Tesla
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