Киянам повернули світло після нічної атаки рф

Унаслідок нічної атаки рф у Києві було пошкоджено обладнання ДТЕК і знищено дві трансформаторні підстанції. Енергетики під'єднали всі оселі до резервних джерел живлення, відновивши електропостачання для всіх мешканців. Про це повідомляє пресслужба енергетичної компанії, пише УНН.

Під час масованої атаки беспілотників було пошкоджено обладнання ДТЕК та зруйнувано дві трансформаторні підстанції - йдеться у повідомленні.

Енергетики підключили всі домівки до резервних схем живлення. Наразі всі родини знову зі світлом.

Тривають роботи з відновлення обладнання.

Нагадаємо

У Києві внаслідок нічної атаки рф 3-4 липня зафіксовано 26 постраждалих, включаючи 10-річну дівчинку з травмою ноги. Пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади, медичний заклад та інфраструктуру в кількох районах столиці.