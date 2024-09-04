В Киеве ввели карантин для борьбы с амброзией

В столице усилены меры, направленные на борьбу с амброзией - введен карантин. Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, передает УНН.

Детали



По представлению Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве об обнаружении карантинного организма - амброзии полыннолистной - в столице вводят карантин - рассказали в КГГА.

Как сообщается, карантин распространяется на всю территорию столицы. Он предусматривает комплекс мероприятий по уничтожению очагов амброзии и ее дальнейшего распространения. В частности, речь идет о:

уничтожение растения путем вырывания и сжигания, а при сильном засорении - скашивание или вырывание с корнями;

создание фитоценозов из многолетних трав, способных подавлять амброзию полыннолистную;

использование химических средств борьбы.

В КГГА отметили, что при применении химических средств предполагается использование только тех гербицидов, которые официально разрешены в Украине.

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Также напомнили, что накануне цветения амброзии город начал обрабатывать территории, где обнаружили амброзию, специальным препаратом на основе природного минерала бишофит. После его действия амброзия увядает, ее пыльца становится стерильной, то есть не вызывает аллергии. Также территории, на которых обнаружили амброзию, скашивали, а на небольших участках это растение вырывали с корнем.

Карантин вводят соответствующим распоряжением КГВА.

Справочно

Амброзия полыннолистная - однолетнее растение, которое может достигать высоты до 2 метров. Она имеет характерные рассеченные листья и мелкие зеленоватые цветы, образующие соцветия-колоски. Амброзия размножается семенами, которые способны сохранять жизнеспособность в почве от 5 до 40 лет. Одно растение амброзии может произвести до 50 тысяч семян за один сезон. Семена распространяются ветром, водой, а также животными и людьми (на транспортных средствах, обуви и т.д.).

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