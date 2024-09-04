У Києві запровадили карантин для боротьби з амброзією
Київ • УНН
У Києві оголошено карантин для боротьби з амброзією полинолистою. Влада впроваджує комплекс заходів для знищення та запобігання поширенню цієї алергенної рослини на всій території міста.
У столиці посилені заходи, спрямовані на боротьбу з амброзією - запроваджено карантин. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, передає УНН.
Деталі
За поданням Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві про виявлення карантинного організму – амброзії полинолистої – у столиці запроваджують карантин
Як повідомляється, карантин поширюється на всю територію столиці. ВІн передбачає комплекс заходів зі знищення вогнищ амброзії та її подальшого розповсюдження. Зокрема, йдеться про:
- знищення рослини шляхом виривання та спалювання, а при сильному засміченні – скошування або виривання з корінням;
- створення фітоценозів із багаторічних трав, здатних пригнічувати амброзію полинолисту;
- використання хімічних засобів боротьби.
У КМДА наголосили, що при застосуванні хімічних засобів передбачається використання лише тих гербіцидів, які офіційно дозволені в Україні.
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Також нагадали, що напередодні цвітіння амброзії місто почало обробляти території, де виявили амброзію, спеціальним препаратом на основі природного мінералу бішофіт. Після його дії амброзія в’яне, її пилок стає стерильним, тобто не викликає алергії. Також території, на яких виявили амброзію, скошували, а на невеликих ділянках цю рослину виривали з коренем.
Карантин запроваджують відповідним розпорядженням КМВА.
Довідково
Амброзія полинолиста – однорічна рослина, що може досягати висоти до 2 метрів. Вона має характерне розсічене листя та дрібні зеленуваті квіти, що утворюють суцвіття-колоски. Амброзія розмножується насінням, яке здатне зберігати життєздатність у ґрунті від 5 до 40 років. Одна рослина амброзії може виробити до 50 тисяч насінин за один сезон. Насіння поширюється вітром, водою, а також тваринами і людьми (на транспортних засобах, взутті тощо).
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