У Києві запровадили карантин для боротьби з амброзією

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 55678 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 107251 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 145834 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 119993 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 111965 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 115146 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 141918 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75390 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83810 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 178761 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2 м/с
92 %
749 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 29864 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 39839 перегляди
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 22215 перегляди
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 18596 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 16744 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 145835 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 141918 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 178761 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 517277 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 596565 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 6445 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 33723 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33431 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35535 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59354 перегляди
Актуальне
У Києві запровадили карантин для боротьби з амброзією

У Києві запровадили карантин для боротьби з амброзією

Київ • УНН

 • 25427 перегляди

У Києві оголошено карантин для боротьби з амброзією полинолистою. Влада впроваджує комплекс заходів для знищення та запобігання поширенню цієї алергенної рослини на всій території міста.

У столиці посилені заходи, спрямовані на боротьбу з амброзією - запроваджено  карантин. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, передає УНН

Деталі

За поданням Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві про виявлення карантинного організму – амброзії полинолистої – у столиці запроваджують карантин 

- розповіли у КМДА. 

Як повідомляється, карантин поширюється на всю територію столиці. ВІн передбачає комплекс заходів зі знищення вогнищ амброзії та її подальшого розповсюдження. Зокрема, йдеться про:

  • знищення рослини шляхом виривання та спалювання, а при сильному засміченні – скошування або виривання з корінням;
  • створення фітоценозів із багаторічних трав, здатних пригнічувати амброзію полинолисту;
  • використання хімічних засобів боротьби.

У КМДА наголосили, що при застосуванні хімічних засобів передбачається використання лише тих гербіцидів, які офіційно дозволені в Україні.

На Київщині локалізували велику природну пожежу: ДСНС прозвітувало про радіаційний фон у нормі04.09.24, 12:24 • 15548 переглядiв

Також нагадали, що напередодні цвітіння амброзії місто почало обробляти території, де виявили амброзію, спеціальним препаратом на основі природного мінералу бішофіт. Після його дії амброзія в’яне, її пилок стає стерильним, тобто не викликає алергії. Також території, на яких виявили амброзію, скошували, а на невеликих ділянках цю рослину виривали з коренем.

Карантин запроваджують відповідним розпорядженням КМВА.

Довідково

Амброзія полинолиста – однорічна рослина, що може досягати висоти до 2 метрів. Вона має характерне розсічене листя та дрібні зеленуваті квіти, що утворюють суцвіття-колоски. Амброзія розмножується насінням, яке здатне зберігати життєздатність у ґрунті від 5 до 40 років. Одна рослина амброзії може виробити до 50 тисяч насінин за один сезон. Насіння поширюється вітром, водою, а також тваринами і людьми (на транспортних засобах, взутті тощо).

В Україні затвердили правила перевезення медичного канабісу03.09.24, 17:07 • 13628 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКиївЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.33
Bitcoin
$87,083.90
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,044.37
Ethereum
$2,063.10