На Київщині локалізували велику природну пожежу: ДСНС прозвітувало про радіаційний фон у нормі
Київ • УНН
Рятувальники локалізували велику пожежу на відкритій території Київщини. Радіаційний фон у нормі, рівень забруднення повітря в Києві середній, працюють 130 рятувальників та 44 одиниці техніки.
Рятувальники локалізували велику пожежу на відкритій території у Київській області, радіаційний фон у нормі, повідомили у ДСНС. При цьому, за даними КМДА, рівень забруднення повітря в Києві середній, пише УНН.
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"Київщина: вогнеборці локалізували пожежу на відкритій території, площею 421 га", - повідомили у ДСНС у соцмережах.
На ліквідації, як вказано, працюють 130 рятувальників, 37 одиниць техніки від ДСНС та 7 одиниць техніки від лісового господарства.
"Проводиться постійне обстеження території фахівцями радіаційно-хімічного захисту. Радіаційний фон у нормі", - ідеться у повідомленні.
Тим часом у КМДА повідомили вранці 4 вересня, що рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній, радіаційний фон у всьому місті – в нормі.
Доповнення
У ДСНС не вказують, яку саме пожежу локалізували.
При цьому напередодні голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомляв, що на території зони відчуження горить лісова підстилка. За наведеними ним даними ДСНС, у Чорнобильській зоні напередодні спостерігалося горіння на площі орієнтовно 20 га.