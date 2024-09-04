В Киевской области локализовали крупный природный пожар: ГСЧС отчиталось о радиационном фоне в норме
Киев • УНН
Спасатели локализовали крупный пожар на открытой территории Киевской области. Радиационный фон в норме, уровень загрязнения воздуха в Киеве средний, работают 130 спасателей и 44 единицы техники.
Спасатели локализовали крупный пожар на открытой территории в Киевской области, радиационный фон в норме, сообщили в ГСЧС. При этом, по данным КГГА, уровень загрязнения воздуха в Киеве средний, пишет УНН.
Детали
"Киевщина: пожарные локализовали пожар на открытой территории, площадью 421 га", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.
На ликвидации, как указано, работают 130 спасателей, 37 единиц техники от ГСЧС и 7 единиц техники от лесного хозяйства.
"Проводится постоянное обследование территории специалистами радиационно-химической защиты. Радиационный фон в норме", - говорится в сообщении.
Между тем в КГГА сообщили утром 4 сентября, что уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве средний, радиационный фон во всем городе - в норме.
Дополнение
В ГСЧС не указывают, какой именно пожар локализовали.
При этом накануне глава Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщал, что на территории зоны отчуждения горит лесная подстилка. По приведенным им данным ГСЧС, в Чернобыльской зоне накануне наблюдалось горение на площади ориентировочно 20 га.