В Киевской области локализовали крупный природный пожар: ГСЧС отчиталось о радиационном фоне в норме

Спасатели локализовали крупный пожар на открытой территории в Киевской области, радиационный фон в норме, сообщили в ГСЧС. При этом, по данным КГГА, уровень загрязнения воздуха в Киеве средний, пишет УНН.

Детали

"Киевщина: пожарные локализовали пожар на открытой территории, площадью 421 га", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

На ликвидации, как указано, работают 130 спасателей, 37 единиц техники от ГСЧС и 7 единиц техники от лесного хозяйства.

"Проводится постоянное обследование территории специалистами радиационно-химической защиты. Радиационный фон в норме", - говорится в сообщении.

Между тем в КГГА сообщили утром 4 сентября, что уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве средний, радиационный фон во всем городе - в норме.

Дополнение

В ГСЧС не указывают, какой именно пожар локализовали.

При этом накануне глава Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщал, что на территории зоны отчуждения горит лесная подстилка. По приведенным им данным ГСЧС, в Чернобыльской зоне накануне наблюдалось горение на площади ориентировочно 20 га.