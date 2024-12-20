Киев продолжает работать над созданием коалиции стран, которые поддержат сбитие ракет над Украиной

Киев продолжает работать не только с соседними странами, а с широким кругом партнеров для того, чтобы построить коалицию, которая поддержит решение о сбивании российских дронов и ракет в воздушном пространстве Украины. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

«Что касается сбивания ракет и дронов в украинском пространстве, это позиция Украины, которая остается неизменной, что необходимо решение, которое позволит соседним странам, не только Польше, а соседним странам применять свои средства ПВО различные для сбивания ракет и дронов в украинском пространстве. По меньшей мере ракет и дронов, которые направляются в направлении этих стран и это логично», - сказал Тихий.

Он заявил, что Украина считает, что это во-первых, усиливает безопасность этих стран.

«Если они могут сбить ракеты, которые угрожают их воздушному пространству до того, как она в него попадает, мне кажется это в национальных интересах собственно этой страны. Во-вторых, согласно международному праву - это не является ни эскалацией, ни участием страны в войне, если она сбивает ракету или дрон. Мы считаем, что это гуманитарная акция - сбивать ракеты и дроны над Украиной, которые летят в людей, инфраструктуру», - заявил Тихий.

Также он отметил, что Украина понимает, что для этого решения не достаточно только решений соседних стран.

«Уже высказывали на уровне Альянса (НАТО - ред.) предостережение, что это должно быть более широкое решение, которое поддержано большим количеством стран. Мы это понимаем и продолжаем работать не только с соседними странами, но и с более широким кругом партнеров для того, чтобы коалицию поддержки этого решения построить, эта работа продолжается», - сообщил Тихий.

Дополнение

В сентябре в министерстве иностранных дел Польши отмежевались от слов своего руководителя Радослава Сикорского о сбивании ракет над территорией Украины.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял в интервью британскому ежедневнику Financial Times, что «Польша и другие страны, которые граничат с Украиной, обязаны сбивать российские ракеты, прежде чем они войдут в их воздушное пространство».

В октябре Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина работает с союзниками по сбиванию российских ракет над страной, но они пока не готовы.