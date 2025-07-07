Киев и области под угрозой ударных БПЛА: объявлена воздушная тревога
Киев • УНН
В ночь на 7 июля в Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА. Вражеские беспилотники приближаются к столице с севера.
В ночь на понедельник, 7 июля, в Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА), Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты!
Воздушные силы ВСУ в 01:38 сообщили, что вражеские БпЛА приближаются к Киеву с севера.
Карта воздушных тревог по состоянию на 01:37.
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