Киев и области под угрозой ударных БПЛА: объявлена воздушная тревога

В ночь на понедельник, 7 июля, в Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА), Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты! - говорится в сообщении КГГА.

Воздушные силы ВСУ в 01:38 сообщили, что вражеские БпЛА приближаются к Киеву с севера.

Карта воздушных тревог по состоянию на 01:37.

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