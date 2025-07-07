Київ та області під загрозою ударних БпЛА: оголошено повітряну тривогу

У ніч проти понеділка, 7 липня у Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Про це інформує УНН з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА), Повітряні Сили Збройних Сил України (ЗСУ)

УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту! - йдеться у дописі КМДА.

Повітряні сили ЗСУ о 01:38 повідомили, що ворожі БпЛА наближаються на Київ з півночі.

Карта повітряних тривог станом на 01:37.

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