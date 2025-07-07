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Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
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6 липня, 12:18 • 23783 перегляди
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Київ та області під загрозою ударних БпЛА: оголошено повітряну тривогу

Київ • УНН

 • 352 перегляди

У ніч на 7 липня в Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Ворожі безпілотники наближаються до столиці з півночі.

Київ та області під загрозою ударних БпЛА: оголошено повітряну тривогу

У ніч проти понеділка, 7 липня у Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Про це інформує УНН з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА), Повітряні Сили Збройних Сил України (ЗСУ)

УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

- йдеться у дописі КМДА.

Повітряні сили ЗСУ о 01:38 повідомили, що ворожі БпЛА наближаються на Київ з півночі.

Карта повітряних тривог станом на 01:37.

путін готує літо безперервних атак по Україні на тлі скорочення військової допомоги США - ЗМІ04.07.25, 18:28 • 12688 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаКиїв
Київська міська державна адміністрація
Повітряні сили Збройних сил України
Україна
Київ
Tesla
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