Киев готовит новые решения по брошенным авто и работе транспорта во время тревог

Киевские власти готовят заседание Совета обороны города для принятия решений по безопасности, в частности по очистке столицы от брошенных авто, защиты инфраструктуры и работы транспорта во время тревог. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram, передает УНН.

Среди публичного - утверждение четкого и понятного алгоритма очистки столицы от автомобилей: поврежденных в результате российских обстрелов и брошенных владельцами в квартальных, дворовых проездах - отметил Ткаченко.

Он отметил, что городское пространство постепенно приводят в порядок, а экстренные службы должны получить беспрепятственный доступ к домам, ведь это важный аспект безопасности.

Также, по его словам, запланированы решения по защите критической инфраструктуры, поскольку российская угроза не исчезла, а тактика врага становится сложнее, поэтому реагировать нужно соответственно.

Кроме этого, в столице работают над решением проблемы транспортного коллапса во время воздушных тревог. Ткаченко отметил, что аспекты безопасности должны быть проработаны максимально взвешенно, а следующее заседание Совета обороны Киева должно состояться уже с конкретными результатами.

Ранее

Глава Ассоциации перевозчиков Киева заявил, что остановка транспорта во время тревоги создает опасное скопление людей. На транспортных узлах собираются тысячи пассажиров, что повышает риски.

Позже Ткаченко выступил за пересмотр решения об остановке общественного транспорта во время тревог в Киеве.