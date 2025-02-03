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Київ готує нові рішення щодо покинутих авто та роботи транспорту під час тривог

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Київська влада планує провести засідання Ради оборони для вирішення питань безпеки міста. Серед головних питань - очищення від покинутих авто, захист інфраструктури та робота транспорту під час повітряних тривог.

Київська влада готує засідання Ради оборони міста для ухвалення безпекових рішень, зокрема щодо очищення столиці від покинутих авто, захисту інфраструктури та роботи транспорту під час тривог. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram, передає УНН

Серед публічного - затвердження чіткого та зрозумілого алгоритму очищення столиці від автомобілів: пошкоджених внаслідок російських обстрілів та покинутих власниками у квартальних, дворових проїздах 

- зауважив Ткаченко.

Він наголосив, що міський простір поступово приводять до ладу, а екстрені служби мають отримати безперешкодний доступ до будинків, адже це важливий аспект безпеки.

Також, за його словами, заплановані рішення щодо захисту критичної інфраструктури, оскільки російська загроза не зникла, а тактика ворога стає складнішою, тож реагувати потрібно відповідно.

Окрім цього, у столиці працюють над вирішенням проблеми транспортного колапсу під час повітряних тривог. Ткаченко зазначив, що безпекові аспекти мають бути опрацьовані максимально виважено, а наступне засідання Ради оборони Києва має відбутися вже з конкретними результатами.

Раніше

Голова Асоціації перевізників Києва заявив, що зупинка транспорту під час тривоги створює небезпечне скупчення людей. На транспортних вузлах збираються тисячі пасажирів, що підвищує ризики. 

Пізніше Ткаченко виступив за перегляд рішення про зупинку громадського транспорту під час тривог у Києві. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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