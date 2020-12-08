Киберпреступники в 2020 году нанесли в мире убытков на триллион долларов - исследование

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Киев  •  УНН

 • 14688 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Хакерские атаки в течение 2020 года стоили мировой экономике более 1 триллиона долларов. Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник, 7 декабря, данные американской компании McAfee, специализирующейся на компьютерной безопасности, и Центра стратегических и международных исследований (CSIS), передает УНН со ссылкой на DW.

Нанесенный в этом году хакерами ущерб является на 50 процентов выше, чем был еще два года назад, в 2018 году, установили исследователи. Таким образом ущерб, нанесенный хакерами в 2020 году, составляют более одного процента мирового ВВП, передает агентство AFP.

По данным авторов исследования, произошел рост количества случаев как использование так называемых программ-вымогателей, с помощью которых злоумышленники кодируют данные и требуют откуп за их раскодирование, так и количества фишинг-атак, краж Email-аккаунтов, использование программ-шпионов и краж криптовалюты. Одним из факторов, который способствовал увеличению количества киберпреступлений, тот, что многие работники этого года перешли на удаленную работу из-за пандемии коронавируса, и имеют удаленный доступ к рабочим компьютерных систем.

Исследование базируется на оценке данных около 1500 IT-специалистов из компаний, государственных учреждений и различных организаций из США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Японии и Австралии. Для оценки ущерба учитывались не только потери цифровой собственности, но и потери рабочего времени, в течение которого работали рабочие системы, а также имиджевые потери компаний и учреждений, становились объектами хакерских атак. Есть и другие скрытые потери от киберпреступности — в частности, снижение уровня удовлетворенности работников своей работой, указывают авторы исследования.

Напомним, за неделю на государственные информационные ресурсы пытались осуществить около 1,4 млн кибератак.

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