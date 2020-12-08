Кіберзлочинці у 2020 році завдали у світі збитків на трильйон доларів - дослідження

Завданий цього року хакерами збиток є на 50 відсотків вищим, ніж був ще два роки тому, у 2018 році, встановили дослідники. Таким чином збитки, завдані хакерами у 2020 році, становлять понад один відсоток світового ВВП, інформує агенція AFP.

За даними авторів дослідження, відбулося зростання кількості випадків як використання так званих програм-здирників, за допомогою яких зловмисники закодовують дані й вимагають відкуп за їх розкодування, так і кількості фішинг-атак, крадіжок Email-акаунтів, використання шпигунського програмного забезпечення та крадіжок криптовалют. Одним з факторів, який посприяв збільшенню кількості кіберзлочинів, є той, що багато працівників цього року перейшли на віддалену роботу через пандемію коронавірусу, й мають віддалений доступ до робочих комп’ютерних систем.

Дослідження базується на оцінці даних близько 1500 IT-фахівців з компаній, державних установ та різних організацій зі Сполучених Штатів Америки, Канади, Великобританії, Франції, Німеччини, Японії та Австралії. Для оцінювання збитків враховувалися не лише втрати цифрової власності, але й втрати робочого часу, протягом якого не працювали робочі системи, а також іміджеві втрати компаній і установ, які ставали об’єктами хакерських атак. Є й інші приховані втрати від кіберзлочинності — зокрема, зниження рівня задоволеності працівників своєю роботою, вказують автори дослідження.

Нагадаємо, за тиждень на державні інформаційні ресурси намагались здійснити близько 1,4 млн кібератак.