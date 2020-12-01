За тиждень на державні інформаційні ресурси намагались здійснити близько 1,4 млн кібератак

“Система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури на об’єктах моніторингу зафіксувала 1 372 814 підозрілих подій, що на 20% менше ніж попереднього тижня. Переважна більшість зафіксованих підозрілих подій стосується спроб мережевого сканування (89%), застосування нестандартних протоколів (9,6%). Система захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблокувала 54 184 атак різних видів, що на 13% більше, ніж попереднього тижня. Переважна більшість - це мережеві атаки прикладного рівня (96%) та атаки типу “Harvest Attack” (3%). Також зафіксовано і заблоковано 15 DDoS-атак (зокрема, на вебресурси НАБУ та Держспецзв’язку)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєструвала та опрацювала 1 878 кіберінцидентів, що приблизно на рівні попереднього тижня.

“Переважна більшість опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM (близько 99%). Основна кількість інцидентів стосується розповсюдження ШПЗ (99%)”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, хакери з Північної Кореї атакували компанію, яка розробляє вакцину проти COVID-19.