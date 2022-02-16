Кибератаки на Украину: СБУ увидела след иностранных спецслужб

ukru
15 марта, 19:03 • 100771 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 130057 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116644 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110759 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101069 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98013 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85471 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118755 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 125050 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126956 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

15 марта, 20:00 • 42179 просмотра
В Чернигове прозвучал взрыв, существует угроза применения ударных БпЛА

В Чернигове прозвучал взрыв, существует угроза применения ударных БпЛА

15 марта, 20:11 • 34236 просмотра
В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

15 марта, 22:37 • 18857 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 21750 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

00:06 • 38571 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 118755 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 119036 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 257374 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 286848 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 223301 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 103211 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 125049 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 110070 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127439 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129567 просмотра
Актуальное
Кибератаки на Украину: СБУ увидела след иностранных спецслужб

Кибератаки на Украину: СБУ увидела след иностранных спецслужб

Киев • УНН

 • 18749 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Служба безопасности Украины заметила след иностранных спецслужб во время DDOS-атак, которые продолжаются в Украине со вчерашнего дня. Об этом сообщил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк во время брифинга, передает УНН со ссылкой на Госспецсвязь.

Цитата

“Мы видим след иностранных спецслужб. Есть отдельные признаки сходства этой атаки с теми, что были 14 января. Мы видим сходство по инфраструктуре, которая использовалась тогда”, — рассказал Витюк.

Детали

Витюк предположил, что в DDOS-атаках против Украины может быть заинтересована лишь одна страна — Россия.

“Единственная страна, которая заинтересована в таких ударах по нашему государству — это Россия. Но это будет установлено в рамках расследования”, — добавил он.

Заместитель председателя Госспецсвязи по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Виктор Жора отметил, что Госспецсвязь не может подтвердить информацию о том, что российские хакеры взломали сети критической инфраструктуры Украины.

Дополнение

Начиная со второй половины дня 15 февраля 2022 года наблюдалась мощная DDOS-атака на ряд информационных ресурсов Украины — Минобороны и Приватбанка с Ощадбанком, в частности. Портал “Дія” также попал под кибератаку.

Полиция открыла уголовное производство по факту кибератак на украинские интернет-порталы.

Как сообщил министр внутренних дел, 16 февраля все сайты и приложения, которые подверглись вчера атаке, работают стабильно.

Вице-премьер — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что вчерашняя DDOS-атака на сайты и приложения государственных органов и банков была крупнейшая в истории Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧПТехнологии

Обратиться по вопросам размещения рекламы