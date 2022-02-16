Кибератаки на Украину: СБУ увидела след иностранных спецслужб
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Служба безопасности Украины заметила след иностранных спецслужб во время DDOS-атак, которые продолжаются в Украине со вчерашнего дня. Об этом сообщил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк во время брифинга, передает УНН со ссылкой на Госспецсвязь.
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“Мы видим след иностранных спецслужб. Есть отдельные признаки сходства этой атаки с теми, что были 14 января. Мы видим сходство по инфраструктуре, которая использовалась тогда”, — рассказал Витюк.
Детали
Витюк предположил, что в DDOS-атаках против Украины может быть заинтересована лишь одна страна — Россия.
“Единственная страна, которая заинтересована в таких ударах по нашему государству — это Россия. Но это будет установлено в рамках расследования”, — добавил он.
Заместитель председателя Госспецсвязи по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Виктор Жора отметил, что Госспецсвязь не может подтвердить информацию о том, что российские хакеры взломали сети критической инфраструктуры Украины.
Дополнение
Начиная со второй половины дня 15 февраля 2022 года наблюдалась мощная DDOS-атака на ряд информационных ресурсов Украины — Минобороны и Приватбанка с Ощадбанком, в частности. Портал “Дія” также попал под кибератаку.
Полиция открыла уголовное производство по факту кибератак на украинские интернет-порталы.
Как сообщил министр внутренних дел, 16 февраля все сайты и приложения, которые подверглись вчера атаке, работают стабильно.
Вице-премьер — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что вчерашняя DDOS-атака на сайты и приложения государственных органов и банков была крупнейшая в истории Украины.