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Шахед-136

Кібератаки на Україну: СБУ побачила слід іноземних спецслужб

Кібератаки на Україну: СБУ побачила слід іноземних спецслужб

Київ • УНН

 • 18750 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Служба безпеки України помітила слід іноземних спецслужб під час DDOS-атак, які продовжуються на Україну зі вчорашнього дня. Про це повідомив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк під час брифінгу, передає УНН з посиланням на Держспецзв'язок.

Цитата

“Ми бачимо слід іноземних спецслужб. Є окремі ознаки схожості цієї атаки з тими, що були 14 січня. Ми бачимо схожість за інфраструктурою, яка використовувалася тоді”, — розповів Вітюк.

Деталі

Вітюк припустив, що в DDOS-атаках проти України може бути зацікавлена лише одна країна — Росія.

“Єдина країна, яка зацікавлена в таких ударах по нашій державі — це Росія. Але це буде встановлено в рамках розслідування”, — додав він.

Заступник голови Держспецзв’язку з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктор Жора зазначив, що Держспецзв’язок не може підтвердити інформацію про те, що російські хакери зламали мережі критичної інфраструктури України.

Доповнення

Починаючи з другої половини дня 15 лютого 2022 року спостерігалася потужна DDOS-атака на низку інформаційних ресурсів України — Міноборони та ПриватБанку з Ощадбанком зокрема. Портал “Дія” також потрапив під кібератаку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом кібератак на українські інтернет-портали.

Як повідомив міністр внутрішніх справ, 16 лютого всі сайти та застосунки, які піддалися вчора атаці, працюють стабільно.

Віце-прем’єр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що вчорашня DDOS-атака на сайти та застосунки державних органів та банків була найбільша в історії України.

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