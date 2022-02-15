DDoS-атаки на українські вебресурси: поліція відкрила кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом кібератак на українські інтернет-ресурси. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
Деталі
Поліція почала перевірку за зверненням одного з державних банків.
Було зафіксовано перебої в роботі вебсервісів державних банків. Атакам також піддалися сайти Міністерства оборони та Збройних сил України.
“Робоча група з фахівців основних суб’єктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для протидії та локалізації кібератаки”, — йдеться в повідомленні.
За даним фактом Головне слідче управління Нацполіції відкрило кримінальне провадження за статтями 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем і 363-1 (навмисне масове поширення повідомлень електрозв’язку, що призвело до порушення роботи автоматизованих систем) Кримінального кодексу України.
Контекст
Починаючи з другої половини дня 15 лютого 2022 року спостерігалася потужна DDOS-атака на низку інформаційних ресурсів України.
Нагадаємо
15 лютого, у роботі мобільних додатків Приват24 та Ощад 24/7 стався збій.