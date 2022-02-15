У роботі додатків Приват24 та Ощад 24/7 стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У роботі мобільних додатків Приват24 та Ощад 24/7 стався збій. При спробі увійти система видає помилку, передає УНН.
Деталі
Так, збій у роботі мобільного додатку Приват24 стався у другій половині дня.
Окрім того, користувачі іншого державного банку – Ощадбанку також повідомляють про збої при оплаті POS-терміналах, роботі додатках Ощад 24/7. Не працюють банкомати та термінали самообслуговування.
Доповнення
Додамо, що сайт Міністерства оборони України перестав працювати.
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