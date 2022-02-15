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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 60181 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

У роботі додатків Приват24 та Ощад 24/7 стався збій

У роботі додатків Приват24 та Ощад 24/7 стався збій

Київ • УНН

 • 27120 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. У роботі мобільних додатків Приват24 та Ощад 24/7 стався збій. При спробі увійти система видає помилку, передає УНН.

Деталі

Так, збій у роботі мобільного додатку Приват24 стався у другій половині дня.

Окрім того, користувачі іншого державного банку – Ощадбанку також повідомляють про збої при оплаті POS-терміналах, роботі додатках Ощад 24/7. Не працюють банкомати та термінали самообслуговування.

Доповнення

Додамо, що сайт Міністерства оборони України перестав працювати.

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