В работе приложений Приват24 и Ощад24/7 произошел сбой

Детали

Так, сбой в работе мобильного приложения Приват24 произошел во второй половине дня.

Кроме того, пользователи другого государственного банка - Ощадбанка и сообщают о сбоях при оплате в POS-терминалах, приложениях работе Ощад 24/7. Не работают банкоматы и терминалы самообслуживания.

Дополнение

Добавим, что сайт Министерства обороны Украины перестал работать.

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