В работе приложений Приват24 и Ощад24/7 произошел сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В работе мобильных приложений Приват24 и Ощад24/7 произошел сбой. При попытке войти система выдает ошибку, передает УНН.
Детали
Так, сбой в работе мобильного приложения Приват24 произошел во второй половине дня.
Кроме того, пользователи другого государственного банка - Ощадбанка и сообщают о сбоях при оплате в POS-терминалах, приложениях работе Ощад 24/7. Не работают банкоматы и терминалы самообслуживания.
Дополнение
Добавим, что сайт Министерства обороны Украины перестал работать.
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