DDoS-атаки на украинские вебресурсы: полиция открыла уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту кибератак на украинские интернет-ресурсы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Детали
Полиция начала проверку по обращению одного из государственных банков.
Были зафиксированы перебои в работе вебсервисов государственных банков. Атакам также подверглись сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.
“Рабочая группа из специалистов основных субъектов национальной системы кибербезопасности принимает все необходимые меры для противодействия и локализации кибератаки”, — говорится в сообщении.
По данному факту Главное следственное управление Нацполиции открыло уголовное производство по статьям 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем и 363-1 (умышленное массовое распространение сообщений электросвязи, что привело к нарушению работы автоматизированных систем) Уголовного кодекса Украины.
Контекст
Начиная со второй половины дня 15 февраля 2022 года наблюдалась мощная DDOS-атака на ряд информационных ресурсов Украины.
Напомним
15 февраля, в работе мобильных приложений Приват24 и Ощад 24/7 случился сбой.