У МВС повідомили, що всі сайти та застосунки, що вчора були атаковані, працюють стабільно
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Вчорашня кібератака стала наймасштабнішою, проте вона була невдалою і сьогодні всі сайти та застосунки працюють стабільно. Про це під час телемарофону до Дня єднання заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає кореспондент УНН.
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“Вчора відбулася одна з найбільш масштабних кібератак, коли спробували “завалити” сайти державних органів, спробували, вкотре, атакувати застосунок “Дія” і найбільші банки України. Можу подякувати всім, хто був долучений до об'єднаного кіберзахисту України (до якого входять також і представники кіберполіції) - ця спроба не вдалась. Була атака в тому числі на сайти Міністерства оборони, МВС, проте сьогодні, і застосунок “Дія”, і державні банки, і відповідні сайти працюють без перешкод”, - заявив міністр.
Доповнення
Починаючи з другої половини дня 15 лютого 2022 року спостерігалася потужна DDOS-атака на низку інформаційних ресурсів України. Портал “Дія” також потрапив під кібератаку.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом кібератак на українські інтернет-портали.