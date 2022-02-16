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15 марта, 19:03 • 101700 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 132007 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117445 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111466 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101496 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 99100 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 86281 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В МВД сообщили, что все сайты и приложения, которые вчера были атакованы, работают стабильно

В МВД сообщили, что все сайты и приложения, которые вчера были атакованы, работают стабильно

Киев • УНН

 • 20077 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Вчерашняя кибератака стала самой масштабной, однако она была неудачной и сегодня все сайты и приложения работают стабильно. Об этом во время телемарофона ко Дню единения заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Вчера состоялась одна из самых масштабных кибератак, когда попытались “завалить” сайты государственных органов, попытались в очередной раз, атаковать приложение “Дия” и крупнейшие банки Украины. Могу поблагодарить всех, кто был приобщен к объединенной киберзащите Украины (в которую входят также и представители киберполиции) - эта попытка не удалась. Была атака в том числе на сайты Министерства обороны, МВД, однако сегодня, и приложение “Дия”, и государственные банки, и соответствующие сайты работают без помех”, - заявил министр.

Дополнение

Начиная со второй половины дня 15 февраля 2022 года наблюдалась мощная DDOS-атака на ряд информационных ресурсов Украины. Портал “Дия” также попал под кибератаку.

Полиция открыла уголовное производство по факту кибератак на украинские интернет-порталы.

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