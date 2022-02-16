В МВД сообщили, что все сайты и приложения, которые вчера были атакованы, работают стабильно
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Вчерашняя кибератака стала самой масштабной, однако она была неудачной и сегодня все сайты и приложения работают стабильно. Об этом во время телемарофона ко Дню единения заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает корреспондент УНН.
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“Вчера состоялась одна из самых масштабных кибератак, когда попытались “завалить” сайты государственных органов, попытались в очередной раз, атаковать приложение “Дия” и крупнейшие банки Украины. Могу поблагодарить всех, кто был приобщен к объединенной киберзащите Украины (в которую входят также и представители киберполиции) - эта попытка не удалась. Была атака в том числе на сайты Министерства обороны, МВД, однако сегодня, и приложение “Дия”, и государственные банки, и соответствующие сайты работают без помех”, - заявил министр.
Дополнение
Начиная со второй половины дня 15 февраля 2022 года наблюдалась мощная DDOS-атака на ряд информационных ресурсов Украины. Портал “Дия” также попал под кибератаку.
Полиция открыла уголовное производство по факту кибератак на украинские интернет-порталы.