Офіційно: ПриватБанк, Ощадбанк та сайти Міноборони та ЗСУ зазнали DdоS-атак
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. В Україні DdоS-атак зазнали ПриватБанк, Ощадбанк та сайти Міністерства оборони України та Збройних сил України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Цитата
“Протягом останніх годин „Приватбанк“ перебуває під масованою DdоS-атакою. Користувачі Приват24 повідомляють про проблеми з платежами та загалом з роботою додатку. Деяким користувачів зовсім не вдається зайти у Приват24, в інших не відображаються баланс і останні транзакції”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що у Приваті запевняють: жодної загрози для коштів вкладників немає.
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“Кібератака стосується виключно додатку Приват24. Решта фінансових операцій виконуються у нормальному режимі. У роботі „Ощадбанку“ також спостерігаються збої, інтернет-банкінг не працює. Також зазнали атаки сайти Міноборони та ЗСУ. Не виключено, що агресор вдався до тактики дрібних капостей, адже за великим рахунком його агресивні плани не спрацьовують”, — зазначається в повідомленні.
Доповнення
У роботі мобільних додатків Приват24 та Ощад 24/7 стався збій.
Також, як повідомляв УНН, сайт Міністерства оборони України перестав працювати.