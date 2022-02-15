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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 51474 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Офіційно: ПриватБанк, Ощадбанк та сайти Міноборони та ЗСУ зазнали DdоS-атак

Офіційно: ПриватБанк, Ощадбанк та сайти Міноборони та ЗСУ зазнали DdоS-атак

Київ • УНН

 • 29529 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. В Україні DdоS-атак зазнали ПриватБанк, Ощадбанк та сайти Міністерства оборони України та Збройних сил України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Цитата

“Протягом останніх годин „Приватбанк“ перебуває під масованою DdоS-атакою. Користувачі Приват24 повідомляють про проблеми з платежами та загалом з роботою додатку. Деяким користувачів зовсім не вдається зайти у Приват24, в інших не відображаються баланс і останні транзакції”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що у Приваті запевняють: жодної загрози для коштів вкладників немає.

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“Кібератака стосується виключно додатку Приват24. Решта фінансових операцій виконуються у нормальному режимі. У роботі „Ощадбанку“ також спостерігаються збої, інтернет-банкінг не працює. Також зазнали атаки сайти Міноборони та ЗСУ. Не виключено, що агресор вдався до тактики дрібних капостей, адже за великим рахунком його агресивні плани не спрацьовують”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

У роботі мобільних додатків Приват24 та Ощад 24/7 стався збій.

Також, як повідомляв УНН, сайт Міністерства оборони України перестав працювати.

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