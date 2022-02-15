Официально: ПриватБанк, Ощадбанк и сайты Минобороны и ВСУ подверглись DdоS-атакам
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Украине DdоS-атакам подверглись ПриватБанк, Ощадбанк и сайты Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Цитата
“В течение последних часов "Приватбанк" находится под массированной DdоS-атакой. Пользователи Приват24 сообщают о проблемах с платежами и в целом с работой приложения. Некоторым пользователям совсем не удается зайти в Приват24, в других не отображаются баланс и последние транзакции”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в Привате уверяют: никакой угрозы для средств вкладчиков нет.
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“Кибератака касается исключительно приложении Приват24. Остальные финансовые операции выполняются в нормальном режиме. В работе "Ощадбанка" также наблюдаются сбои, интернет-банкинг не работает. Также подверглись атаке сайты Минобороны и ВСУ. Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь по большому счету его агрессивные планы не срабатывают”, — отмечается в сообщении.
Дополнение
В работе мобильных приложений Приват24 и Ощад 24/7 произошел сбой.
Также, как сообщал УНН, сайт Министерства обороны Украины перестал работать.