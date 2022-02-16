Вчорашня DDOS-атака була найбільшою в історії України - Федоров

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 63730 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 112169 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 117418 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 144933 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 150679 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 125160 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 140180 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 169064 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 180415 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 216003 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
95 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 239569 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 324335 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 91986 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 69294 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 92964 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 324335 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 239569 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 318278 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 435444 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 685206 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 30509 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 92964 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 107103 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 143904 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 168322 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Вчорашня DDOS-атака була найбільшою в історії України - Федоров

Вчорашня DDOS-атака була найбільшою в історії України - Федоров

Київ • УНН

 • 19300 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Вчорашня DDOS-атака на сайти та застосунки державних органів та банків була найбільша в історії України. Про це повідомив віце-прем’єр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час брифінгу, передає УНН з посиланням на Держспецзв'язок.

Цитата

“Атака 15 лютого — найбільша в історії України DDOS-атака. Атака готувалася заздалегідь з метою паніки та дестабілізації. Усі органи, які відповідають за кібербезпеку в Україні відреагували дуже швидко. Не вдалося досягнути її цілей”, — сказав Федоров.

Деталі

За його словами, вартість такої атаки — мільйони доларів.

“Але ми вистояли і швидко локалізували атаку. Зараз підготовлено низку законодавчих ініціатив, збільшується фінансування напряму кібербезпеки. Україна готова до подібних атак, ми скоординовані та ще більше приділятимемо увагу кіберзахисту, — розповів Федоров.

Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, заступник керівника Національного координаційного центру кібербезпеки Сергій Демедюк зазначив, що вчора зранку почали находити повідомлення, про те, що не працюватимуть банківські ресурси.

“Це свідчить про скоординовану атаку. Вектор атаки був різноманітний, велика частка з території України. Ми вважаємо цю атаку інформаційно-психологічною на українців”, — сказав Демидюк.

Заступник голови Держспецзв’язку з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктор Жора пояснив, що деякі державні сайти були вимкнені для не допущення поширення атаки і нанесення більшої шкоди інформаційним ресурсам.

“Урядова команда реагування на компʼютерні надзвичайні події CERT-UA оперативно зафіксувала повідомлення про атаки. З метою не допущення поширення атаки і нанесення більшої шкоди інформаційним ресурсам — деякі державні сайти були вимкнені, вони не працювали саме через це”, — розповів Жора.

Доповнення

Починаючи з другої половини дня 15 лютого 2022 року спостерігалася потужна DDOS-атака на низку інформаційних ресурсів України — Міноборони та ПриватБанку з Ощадбанком зокрема. Портал “Дія” також потрапив під кібератаку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом кібератак на українські інтернет-портали.

Як повідомив міністр внутрішніх справ, 16 лютого всі сайти та застосунки, які піддалися вчора атаці, працюють стабільно.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Технології
Bitcoin
$85,880.90
Золото
$3,162.80
Tesla
$264.64
Brent
$74.53
S&P 500
$5,642.24
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,875.74