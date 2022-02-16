Вчорашня DDOS-атака була найбільшою в історії України - Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Вчорашня DDOS-атака на сайти та застосунки державних органів та банків була найбільша в історії України. Про це повідомив віце-прем’єр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час брифінгу, передає УНН з посиланням на Держспецзв'язок.
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“Атака 15 лютого — найбільша в історії України DDOS-атака. Атака готувалася заздалегідь з метою паніки та дестабілізації. Усі органи, які відповідають за кібербезпеку в Україні відреагували дуже швидко. Не вдалося досягнути її цілей”, — сказав Федоров.
Деталі
За його словами, вартість такої атаки — мільйони доларів.
“Але ми вистояли і швидко локалізували атаку. Зараз підготовлено низку законодавчих ініціатив, збільшується фінансування напряму кібербезпеки. Україна готова до подібних атак, ми скоординовані та ще більше приділятимемо увагу кіберзахисту, — розповів Федоров.
Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, заступник керівника Національного координаційного центру кібербезпеки Сергій Демедюк зазначив, що вчора зранку почали находити повідомлення, про те, що не працюватимуть банківські ресурси.
“Це свідчить про скоординовану атаку. Вектор атаки був різноманітний, велика частка з території України. Ми вважаємо цю атаку інформаційно-психологічною на українців”, — сказав Демидюк.
Заступник голови Держспецзв’язку з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктор Жора пояснив, що деякі державні сайти були вимкнені для не допущення поширення атаки і нанесення більшої шкоди інформаційним ресурсам.
“Урядова команда реагування на компʼютерні надзвичайні події CERT-UA оперативно зафіксувала повідомлення про атаки. З метою не допущення поширення атаки і нанесення більшої шкоди інформаційним ресурсам — деякі державні сайти були вимкнені, вони не працювали саме через це”, — розповів Жора.
Доповнення
Починаючи з другої половини дня 15 лютого 2022 року спостерігалася потужна DDOS-атака на низку інформаційних ресурсів України — Міноборони та ПриватБанку з Ощадбанком зокрема. Портал “Дія” також потрапив під кібератаку.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом кібератак на українські інтернет-портали.
Як повідомив міністр внутрішніх справ, 16 лютого всі сайти та застосунки, які піддалися вчора атаці, працюють стабільно.