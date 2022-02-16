Вчерашняя DDOS-атака была крупнейшей в истории Украины - Федоров

Цитата

“Атака 15 февраля — крупнейшая в истории Украины DDOS-атака. Атака готовилась заранее с целью паники и дестабилизации. Все органы, которые отвечают за кибербезопасность в Украине отреагировали очень быстро. Не удалось достичь ее целей", - сказал Федоров.

Детали

По его словам, стоимость такой атаки — миллионы долларов.

“Но мы выстояли и быстро локализовали атаку. Сейчас подготовлен ряд законодательных инициатив, увеличивается финансирование направления кибербезопасности. Украина готова к подобным атакам, мы скоординированы и еще больше будем уделять внимание киберзащите, — рассказал Федоров.

Заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, заместитель руководителя Национального координационного центра кибербезопасности Сергей Демедюк отметил, что вчера утром начали поступать сообщения, о том, что не будут работать банковские ресурсы.

"Это свидетельствует о скоординированной атаке. Вектор атаки был разнообразен, большая доля с территории Украины. Мы считаем эту атаку информационно-психологической на украинцев", - сказал Демидюк.

Заместитель председателя Госспецсвязи по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктор Жора объяснил, что некоторые государственные сайты были выключены для недопущения распространения атаки и нанесения большего вреда информационным ресурсам.

"Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия CERT-UA оперативно зафиксировала сообщения об атаках. С целью недопущения распространения атаки и нанесения большего вреда информационным ресурсам — некоторые государственные сайты были выключены, они не работали именно из-за этого”, - рассказал Жора.

Дополнение

Начиная со второй половины дня 15 февраля 2022 года наблюдалась мощная DDOS-атака на ряд информационных ресурсов Украины — Минобороны и Приватбанка с Ощадбанком, в частности. Портал “Дія” также попал под кибератаку.

Полиция открыла уголовное производство по факту кибератак на украинские интернет-порталы.

Как сообщил министр внутренних дел, 16 февраля все сайты и приложения, которые подверглись вчера атаке, работают стабильно.