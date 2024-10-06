Киану Ривз дебютировал в профессиональных трековых гонках в США

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АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  125808 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

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Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  139260 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

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Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  140151 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

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Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  138974 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

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Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  114307 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  103752 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

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Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  121788 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

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Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  123713 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

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3 октября 2024, 11:21  •  124028 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киану Ривз дебютировал в профессиональных трековых гонках в США

Киану Ривз дебютировал в профессиональных трековых гонках в США

Киев  •  УНН

6 октября 2024, 01:21  •  1391 просмотра

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60-летний актер Киану Ривз принял участие в профессиональных трековых гонках в Индианаполисе, США. Он финишировал на 25 месте в первой гонке и готовится ко второй гонке на следующий день.

Канадский актер Киану Ривз дебютировал водителем в профессиональных трековых гонках в США. Во время квалификаций гонки в американском Индианаполисе Ривз занял 31 место из 35. Об этом сообщает информагентство AP, пишет УНН.

В субботу, 5 октября, в середине самой гонки на автодроме Индианаполис Мотор Спидвей 60-летняя голливудская звезда ненадолго съехал с трассы, однако в конце концов финишировал на 25 месте,

- говорится в сообщении.

Вторая гонка, в которой примет участие Ривз, запланирована в воскресенье, 6 октября.

Справка

Актер имеет предыдущий опыт гонок как экс-участник гонки знаменитостей Toyota Grand Prix на трассе Лонг-Бич. Он победил на конкурсе в 2009 году.

Ривз должен в следующий вторник в Лос-Анджелесе посетить мероприятие к 30-й годовщине показа фильма «Скорость» вместе со своей коллегой по фильму Сандрой Буллок.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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