Киану Ривз дебютировал в профессиональных трековых гонках в США

Канадский актер Киану Ривз дебютировал водителем в профессиональных трековых гонках в США. Во время квалификаций гонки в американском Индианаполисе Ривз занял 31 место из 35. Об этом сообщает информагентство AP, пишет УНН.

В субботу, 5 октября, в середине самой гонки на автодроме Индианаполис Мотор Спидвей 60-летняя голливудская звезда ненадолго съехал с трассы, однако в конце концов финишировал на 25 месте, - говорится в сообщении.



Вторая гонка, в которой примет участие Ривз, запланирована в воскресенье, 6 октября.

Справка

Актер имеет предыдущий опыт гонок как экс-участник гонки знаменитостей Toyota Grand Prix на трассе Лонг-Бич. Он победил на конкурсе в 2009 году.

Ривз должен в следующий вторник в Лос-Анджелесе посетить мероприятие к 30-й годовщине показа фильма «Скорость» вместе со своей коллегой по фильму Сандрой Буллок.

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