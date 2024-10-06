Кіану Рівз дебютував у професійних трекових гонках в США
Київ • УНН
60-річний актор Кіану Рівз взяв участь у професійних трекових гонках в Індіанаполісі, США. Він фінішував на 25 місці в першій гонці та готується до другої гонки наступного дня.
Канадський актор Кіану Рівз дебютував водієм у професійних трекових гонках в США. Під час кваліфікацій гонки в американському Індіанаполісі Рівз зайняв 31 місце з 35. Про це повідомляє інформагентство AP, пише УНН.
В суботу, 5 жовтня, в середині самої гонки на автодромі Індіанаполіс Мотор Спідвей 60-річна голлівудська зірка ненадовго з’їхав з траси, проте врешті-решт фінішував на 25 місці,
Друга гонка, в якій візьме участь Рівз, запланована в неділю, 6 жовтня.
Довідка
Актор має попередній досвід гонок як екс-учасник гонки знаменитостей Toyota Grand Prix на трасі Лонг-Біч. Він переміг на конкурсі у 2009 році.
Рівз має наступного вівторка у Лос-Анджелесі відвідати захід до 30-ї річниці показу фільму "Швидкість" разом зі своєю колегою по фільму Сандрою Буллок.
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