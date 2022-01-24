Хуситы выпустили ракеты по Абу-Даби, грозятся напасть на Бурдж-Халифу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Арабская коалиция сообщила, что рано утром в понедельник уничтожила баллистическую ракету, запущенную в сторону Дахран Аль-Джануб в Саудовской Аравии, в то время как ОАЭ заявили, что сбили две ракеты, запущенные поддерживаемыми Ираном хуситами, по Абу-Даби, пишет УНН со ссылкой на Al Arabia.
Детали
Сообщается, что осколки уничтоженной ракеты, выпущенной по Саудовской Аравии, приземлились в промышленной зоне города. Было известно о материальных потерях, но по официальным данным никто не пострадал или не погиб.
Коалиция также заявила, что уничтожила стартовую площадку, с которой были запущены баллистические ракеты в йеменском Эль-Джауфе.
Министерство обороны ОАЭ в свою очередь заявило, что своими силами перехватило две баллистические ракеты, выпущенные по Абу-Даби. О жертвах и пострадавших также не сообщается.
Кроме того, по данным Telegram-канала Ateo Breaking, хуситы предупредили о нападении на Бурдж-Халифу - самое высокое в мире сооружение.
Добавим
В пятницу Йемен потерял подключение к Интернету по всей стране в пятницу после того, как Саудовская Аравия нанесла авиаудары по спорному городу Ходейда.
Коалиция во главе с Саудовской Аравией вступила в войну с Йеменом в 2015 году, чтобы поддержать его свергнутое правительство. Война превратилась в худший гуманитарный кризис в мире, когда международное сообщество раскритиковало саудовские авиаудары, которые убивают мирных жителей и наносят удары по инфраструктуре страны.
Война достигла Объединенных Арабских Эмиратов, союзника Саудовской Аравии, в понедельник, когда хусити заявили о ракетном и беспилотной атаке на Абу-Даби, в результате которой трое человек погибли и шесть получили ранения.