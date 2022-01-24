Хуситы выпустили ракеты по Абу-Даби, грозятся напасть на Бурдж-Халифу

КИЕВ. 24 января. УНН. Арабская коалиция сообщила, что рано утром в понедельник уничтожила баллистическую ракету, запущенную в сторону Дахран Аль-Джануб в Саудовской Аравии, в то время как ОАЭ заявили, что сбили две ракеты, запущенные поддерживаемыми Ираном хуситами, по Абу-Даби, пишет УНН со ссылкой на Al Arabia.