Хусити випустили ракети по Абу-Дабі, погрожують напасти на Бурдж-Халіфу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Арабська коаліція повідомила, що рано вранці в понеділок знищила балістичну ракету, запущену в бік Дахран Аль-Джануб в Саудівській Аравії, в той час як ОАЕ заявили, що збили дві ракети, запущені підтримуваними Іраном хуситами, по Абу-Дабі, пише УНН з посиланням на Al Arabia.
Деталі
Повідомляється, що осколки знищеної ракети, випущеної по Саудівській Аравії, приземлилися в промисловій зоні міста. Було відомо про матеріальні втрати, але за офіційними даними ніхто не постраждав або не загинув.
Коаліція також заявила, що знищила стартовий майданчик, з якого були запущені балістичні ракети в єменському Ель-Джауфі.
Міністерство оборони ОАЕ в свою чергу заявило, що своїми силами перехопило дві балістичні ракети, випущені по Абу-Дабі. Про жертви та постраждалих також не повідомляється.
Крім того, за даними Telegram-каналу Ateo Breaking, хусити попередили про напад на Бурдж-халіфу - найвищу в світі споруду.
Додамо
У п'ятницю Ємен втратив підключення до Інтернету по всій країні після того, як Саудівська Аравія завдала авіаудари по спірному місту Ходейда.
Коаліція на чолі з Саудівською Аравією вступила у війну з Єменом в 2015 році, щоб підтримати його повалений уряд. Війна перетворилася на найгіршу гуманітарну кризу в світі, коли міжнародне співтовариство розкритикувало саудівські авіаудари, які вбивають мирних жителів і завдають ударів по інфраструктурі країни.
Війна досягла Об'єднаних Арабських Еміратів, союзника Саудівської Аравії, в понеділок, коли хусити заявили про ракетну і безпілотну атаку на Абу-Дабі, в результаті якої троє людей загинули і шість отримали поранення.