"Хостел" для уклонистов: возле границы в доме пряталось 12 мужчин

12 мужчин обнаружили правоохранители в заброшенном здании вблизи Днестра. Они планировали с помощью лодки попасть в соседнюю страну. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

Детали

Как сообщается, мужчины скрывались в заброшенном здании вблизи Днестра. Это была их крайняя точка перед дальнейшим незаконным пересечением границы. Далее попасть в соседнюю страну они планировали с помощью лодки.

На нарушителей сложного админпротоколы, устанавливается круг всех причастных к организации противоправной деятельности, указали в Госпогранслужбе.

Дополнение

33-летний харьковчанин утонул, пытаясь пересечь реку Тиса и попасть в Румынию. Он стал уже 22-й жертвой с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.