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Хорватия планирует предоставить Украине пакет военной помощи на 30 миллионов евро

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Правительство Хорватии 24 августа на своем заседании рассмотрит вопрос предоставления Украине нового пакета оборонной поддержки около 30 миллионов евро. Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович после встречи во вторник с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает каналаTV Vijesti, пишет УНН

Цитата

“На заседании правительства в четверг у нас будет новый пакет военной помощи Украине, поэтому я также сообщил об этом Зеленскому”, - отметил Пленкович.

Он добавил, что стоимость помощи будет составлять около 30 миллионов евро.

Детали

Также хорватский премьер заявил, что во время переговоров с Зеленским выразил решительную поддержку украинскому народу. И напомнил, что парламент признал Голодомор геноцидом.

Кроме того, анонсировал большую международную конференцию по разминированию, посвященную Украине в октябре, где Хорватия вместе с другими участниками ЕС и других международных организаций начнет процесс помощи Украине в процессе разминирования.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во вторник, что провел переговоры с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, во время которых стороны обсудили, в частности, новый пакет оборонной поддержки и экспорт зерна через речные и морские порты в стране.

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