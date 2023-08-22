Хорватия планирует предоставить Украине пакет военной помощи на 30 миллионов евро
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Правительство Хорватии 24 августа на своем заседании рассмотрит вопрос предоставления Украине нового пакета оборонной поддержки около 30 миллионов евро. Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович после встречи во вторник с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает каналаTV Vijesti, пишет УНН.
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“На заседании правительства в четверг у нас будет новый пакет военной помощи Украине, поэтому я также сообщил об этом Зеленскому”, - отметил Пленкович.
Он добавил, что стоимость помощи будет составлять около 30 миллионов евро.
Детали
Также хорватский премьер заявил, что во время переговоров с Зеленским выразил решительную поддержку украинскому народу. И напомнил, что парламент признал Голодомор геноцидом.
Кроме того, анонсировал большую международную конференцию по разминированию, посвященную Украине в октябре, где Хорватия вместе с другими участниками ЕС и других международных организаций начнет процесс помощи Украине в процессе разминирования.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во вторник, что провел переговоры с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, во время которых стороны обсудили, в частности, новый пакет оборонной поддержки и экспорт зерна через речные и морские порты в стране.