Зеленський переговорив з прем'єром Хорватії: серед топ-тем нова оборонна допомога та експорт зерна через хорватські порти
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив у вівторок, що провів переговори з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, під час яких сторони обговорили, зокрема, новий пакет оборонної підтримки та експорт зерна через річкові та морські порти у країні, пише УНН.
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"Чудова зустріч із Прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Новий пакет оборонної підтримки. Експорт зерна, зокрема через дунайські й адріатичні порти Хорватії. Гуманітарне розмінування. Вдячний Хорватії за допомогу Україні та глобальне лідерство в цій сфері", - вказав Зеленський у соцмережах.
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