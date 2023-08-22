Зеленский переговорил с премьером Хорватии: среди топ-тем новая оборонная помощь и экспорт зерна через хорватские порты
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во вторник, что провел переговоры с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, во время которых стороны обсудили, в частности, новый пакет оборонной поддержки и экспорт зерна через речные и морские порты в стране, пишет УНН.
Цитата
"Замечательная встреча с Премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Новый пакет оборонной поддержки. Экспорт зерна, в том числе через дунайские и адриатические порты Хорватии. Гуманитарное разминирование. Благодарен Хорватии за помощь Украине и глобальное лидерство в этой сфере", - указал Зеленский в соцсетях.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Логистика больше будет влиять на стоимость украинского зерна, чем урожайность – эксперт
Напомним
В Латвии железная дорога готова подключиться к перевозке украинского зерна.