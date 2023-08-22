Хорватія планує надати Україні пакет військової допомоги на 30 мільйонів євро
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Уряд Хорватії 24 серпня на своєму засіданні розгляне питання надання Україні нового пакета оборонної підтримки близько на 30 мільйонів євро. Про це заявив прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович після зустрічі у вівторок з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє каналаTV Vijesti, пише УНН.
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“На засіданні уряду в четвер у нас буде новий пакет військової допомоги Україні, тому я також повідомив про це Зеленському”, - зазначив Пленкович.
Він додав, що вартість допомоги становитиме близько 30 мільйонів євро.
Деталі
Також хорватський прем'єр заявив, що під час поговорів із Зеленським висловив рішучу підтримку українському народу. І нагадав, що парламент визнав Голодомор геноцидом.
Крім того, анонсував велику міжнародну конференцію з розмінування, присвячену Україні в жовтні, де Хорватія разом з іншими учасниками ЄС та інших міжнародних організацій розпочне процес допомоги Україні в процесі розмінування.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський повідомив у вівторок, що провів переговори з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, під час яких сторони обговорили, зокрема, новий пакет оборонної підтримки та експорт зерна через річкові та морські порти у країні.