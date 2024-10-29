Хорватия планирует передать Украине десятки танков и бронемашин

Хорватия должна передать Украине 30 танков М-84 и 30 БМП М-80, вместо которых приобретет 50 новых танков Leopard 2A8 у Германии по сниженной цене. Об этом сообщает минобороны Хорватии, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что министр обороны Хорватии Иван Анушич и его немецкий коллега Борис Писториус провели встречу в Берлине.

Министры подписали Письмо о намерениях, в котором выражают готовность двух стран доставить 30 танков М-84 и 30 БМП М-80, включая запасные части и боеприпасы, со складов Хорватии в Украину, а финансовые ресурсы, которые Республика Хорватия получит от ФРГ для первой поставки этих танков и боевых машин, будут использованы Хорватией для закупки новых немецких Leopard 2A8,

Детали

Отмечается, что на сумму, переданного вооружения для Украины, уменьшится общая цена нового Leopard 2A8 для Хорватии.

Учитывая потребности хорватской армии, Республика Хорватия намерена приобрести до 50 новых Leopard 2A8. Все остальные детали будут известны после подписания договора. Дополнительным преимуществом такого типа закупок является помощь Украине в борьбе с российской агрессией,